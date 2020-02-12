桃園市一名張姓女子（43歲）去年12月30日獨自駕車外出，欲轉進「得來速」車道時卻突然倒車，失控撞上後方車輛；警方獲報到場處理，發現張女語無倫次、神情恍惚，在車上副駕駛座查出1支笑氣鋼瓶與氣球，張女坦承吸食笑氣邊開車，檢方昨（11）日依違反公共危險罪嫌起訴。

檢方調查，張女肇事前曾將車子停在寶慶路邊，於車內吸用笑氣，之後又繼續開車上路，開至距離不遠的速食店「得來速」車道前，似乎要轉進去點餐卻突然倒車，後方車輛閃避不及遭撞，員警到場處理時，發覺張女語無倫次，似乎還搞不清楚發生了什麼事，最後張女清醒後承認：「剛剛在路邊吸完笑氣！」

檢方指出，人體吸食笑氣後會產生暈眩、頭臉刺痛感、低血壓、心跳加速等症狀，會影響感覺、協調及判斷力；張女行為涉犯刑法「不能安全駕駛動力交通工具罪」，依違反公共危險罪起訴。

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(中時電子報)