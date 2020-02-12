鑽石公主號郵輪12日新增包括1名檢疫官、1名10多歲女孩在內的40個感染病例，這是船上10多歲女孩確診的首例。該船至今有492人接受病毒篩檢，174人確診。日本擬派有醫院功能的船供隔離使用，日本首相安倍晉三表示，要將1天的病毒檢查件數提高到1千件以上。

厚生勞動大臣加藤勝信12日在國會表示，日本國內目前有4名重症患者都是60至70歲的男性，其中3名是日本人，1名是外國人。有2人在集中治療室接受治療，有2人進行呼吸管理。目前確診的病患中，約半數都是70歲以上的長者。

加藤指出，目前日本有超過1800個專用病床，但仍要確保可以順利接受感染病患的設施。若是發生疫情爆發的情況，輕症狀者在家隔離、重症者送醫急救，將盡力防止重症化，且已著手制定因應緊急情況的標準作業程序。日本還在加速討論啟用海上醫院船供郵輪上乘客隔離的可能性。

安倍12日在國會上表示，已請求地方、民間的機構協助對郵輪上的所有乘客及工作人員進行病毒檢查，希望將目前1天最多300件的檢查件數提高到1千件以上。

安倍也提出，有必要徹底掌握日本國內的感染狀況，針對有症狀的患者，在各自治體的判斷下可實施病毒檢查。有關防疫對策的經費，安倍表示，第1波疫情已活用預備金，本周內將擬定緊急措施的對策。

此外，新冠肺炎疫情已開始對旅館業等地方的中小企業及日本國內企業造成很大的影響，必須迅速採取提供資金援助、提供完善的諮詢體制等必要對策，今後再視事態的變化予以因應。安倍還表示，將努力強化迅速且正確的（疫情）資訊發信力，包括中、英文的資訊在內。

(中時電子報)