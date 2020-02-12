台灣民眾黨立委蔡壁如今日接受電台專訪並表示，當初疫情爆發時，不戴口罩搭大眾運輸會被乘客關注，在壓力下不得不戴，戴口罩變成道德層次問題。現在政府又說健康的人不用戴，所以現在每天出門都在掙扎到底要不要戴口罩。

蔡壁如表示，台灣大概每一兩年就是有一波流感大流行，因此台灣衛教一直都有在做，也教導大家要戴口罩。撇開政治問題，其實到底要不要戴口罩是自我健康管理。

蔡壁如認為，截至目前為止台灣防疫做得很好，也沒有出現社區感染的狀況。而民眾黨的立場是朝野一心，共同面對疫情，不要產生對立，也不要製造社會恐慌。

蔡壁如說，菲律賓表態支持一中原則，並發布措施，接受台灣的航班可以飛菲律賓，但禁止台灣人和中國人入境。但也許菲律賓只是想控制疫情而擴大解釋，所以才把台灣劃到中國去。

蔡壁如指出，民眾黨對此事也已表示抗議，若未來菲律賓持續管制，到7月時台灣也可以利用簽證限制來反制，政府的態度要堅定，但也要看看能拿出什麼辦法。

蔡壁如表示，關於鑽石公主號的疫情狀況，很多人跟確診的人在同一空間，而目前暫時停在日本外海，外交部可以去跟日本談，看船上的台灣人有沒有辦法送回來，但現在還是要做好船上的檢疫工作。

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(中時 )