中國國家衛健委官員暨權威病毒類肺炎專家鐘南山預期新冠肺炎疫情可能在2月達到高峰，並在4月結束，激勵隔夜美股標普500指數再創新高。由汽車和製藥股領軍，周三南韓KOSPI指數盤中小漲0.24%，投資人對疫情的不確性仍抱持謹慎態度，使大盤漲幅受抑。韓元升值0.14%，報1,180兌一美元。

(時報資訊)