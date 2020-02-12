《韓股》汽車、製藥股領軍，韓股小漲0.24％ 12:162020/02/12 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國國家衛健委官員暨權威病毒類肺炎專家鐘南山預期新冠肺炎疫情可能在2月達到高峰，並在4月結束，激勵隔夜美股標普500指數再創新高。由汽車和製藥股領軍，周三南韓KOSPI指數盤中小漲0.24%，投資人對疫情的不確性仍抱持謹慎態度，使大盤漲幅受抑。韓元升值0.14%，報1,180兌一美元。 (時報資訊) #韓股 #汽車 #製藥股 #領軍 #小漲 也許您會感興趣 推薦閱讀 《韓股》憂中國新冠肺炎疫情，韓股跌0.74％ 12:502020/02/10 財經 汽車業慘！戴姆勒擬裁員1.5萬人 擴大削減成本 14:582020/02/10 財經 《韓股》韓股收跌0.49％，「寄生上流」股逆勢漲 16:142020/02/10 財經 瑞銀估陸Q1汽車產能跌20％ 04:102020/02/11 全球財經 《韓股》電池股吸金，韓股漲1.29％ 11:422020/02/11 財經 台積領軍「電」疫情 台股奔高11,664 14:122020/02/11 財經 《韓股》電池股領軍，韓股收漲1％ 15:572020/02/11 財經 陸供應鏈斷 重創全球汽車業 04:092020/02/12 焦點新聞 疫情求生戰 賓士求准零件商復工 04:092020/02/12 焦點新聞 吉利擬與沃爾沃合併 市值將破兆 04:092020/02/12 焦點新聞 財經熱門新聞 救命藥來了！陸廠神速仿製瑞德西韋 目前量產中 - 財經 震撼彈 微風驚傳裁員近三成 - 財經要聞 - 工商時報 疫情衝擊 大陸停工重傷美企 2產業最崩潰 - 即時 陸企債務違約飆5千億！ 政府不救了…關鍵數字恐不保 - 即時 大陸街頭空蕩蕩 股市人氣沸騰 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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