新冠肺炎持續延燒，桃園旅宿餐飲業哀鴻遍野，桃園市長鄭文燦12日主持防疫會議透露，有2家大型餐廳不堪春酒訂單取消6成將暫時歇業，勞動局證實中壢經營21年的老牌餐廳儷宴美食館將縮編，58名員工將資遣23人，這也是桃園企業不堪疫情波及首例。

鄭文燦說，他昨天聽到2家桃園的大型餐廳，因春節過後春酒訂單紛紛退訂，取消6成以上，業者認為這段期間很難營業，人力支援不多，決定暫時歇業，辦喜宴的人力不多比較吃力，要求市府相關單位掌握，政府也要增大力量來支援。

勞動局證實，就業服務處11日接獲資遣通報，位於中壢環北路上的儷宴美食館，因業務性質變更，有減少勞工之必要，又無適當工作可供安置，將於20日、22日及3月2日，分3天資遣員工23人，佔整體員工58人中近4成。就服處指出，儷宴成立於1999年，因婚宴會館競爭激烈，近年改為中式吃到飽，推測應與新冠肺炎疫情無太大關聯，龍潭館也並未受到影響。

勞動局長陳靜航指出，目前全市僅接獲儷宴業務緊縮，並無其他歇業、無薪假、大量解僱的情況，坦言部分飯店餐廳受到疫情影響，春酒退訂狀況嚴峻，有業者一口氣被退訂4百多桌，市府會持續掌握各產業狀況，他提醒，大量解僱員工依法要在60天前通報，若要放無薪假，員工薪資也不得低於基本工資2萬3800元，也要通報勞動局核備，勞工如有勞資爭議可像勞動局提出檢舉。

鄭文燦也已要求經發局，以虎頭山創新辦公室當業者受理窗口，不只是觀光旅遊業、交通運輸，其他行業如果有紓困的需求，可以跟市府反映，坦言這波疫情勢必對內需有衝擊，政府要增大力量來支援他們。

(中時 )