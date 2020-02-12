高雄都發局12日表示，位於高雄多功能經貿園區的「特貿三」公辦都更案，佔地廣達1.6萬坪以上，招商規模堪稱全國第二，僅亞於台北雙子星案，不過，在2018年6月第一次公告招商失利之後，2019年8月第二次公告招商，期間雖然有11家廠商領標，截至2月10日截止收件，仍未有廠商投標，因此，將與台電研議後再招商。

高雄都發局指出，高雄「特貿三」招商投資規模龐大，僅次於台北雙子星案，屬於全國第二大都更開發案，投資金額超過265億元以上，企業廠商的評估，較趨於審慎保守，可能是造成流標的原因。

都發局說，此次招商過程中，已蒐集各企業廠商意見，將納入後續招商的參考，高市府再與台電公司研議討論，再行辦理招商作業，並儘快辦理公告招。

都發局說，特貿三佔地5.3公頃(16,062坪)，分有南、北兩塊基地，坐落於85大樓、高雄展覽館、市立總圖書館、中鋼總部大樓之間，係高雄港區最精華土地的金鑽地段，也是多功能經貿園區，少數可興建住宅的土地。

都發局表示，2月10日截止的第二次招商，係結合「設定地上權」及「權利變換」兩種開發方式，是多功能經貿園區內，少數可以取得土地所有權的公辦都更開發案，基地區位極佳，企業廠商領標踴躍，有11家領標，包括有壽險、大型開發商、在地建商等，業者詢問度高，相關詢問事項概約有35項，都發局都已於納入招商文件補充說明，也將納入後續招商，與台電公司協商檢討之參考。

(工商 )