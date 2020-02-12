鴻海近期受到新冠肺炎疫情重擊，當前公司目標大陸產能要在2月底恢復50％，3月恢復達到80％。

路透12日引述消息人士說法，鴻海公司內部設定2月底50％、3月80％的大陸產能恢復目標。目前鴻海廣東深圳龍華、河南鄭州兩大生產基地已獲准復工，江蘇昆山廠也得到復工許可。

此前消息稱，鴻海深圳、鄭州廠僅有不到一成的人力衝新回到廠房，而鴻海也為防疫，在廠區自建口罩產線。

(工商 )