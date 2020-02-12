太恐怖了，表達意見也衝進家門暴打！反芳苑火化場自救會總幹事楊姓總幹事賜住家兼自救會辦公室，今天一早，一夥人約7、8搭乘兩輛計程車，戴口罩、拿棒球棍，衝進大門對著楊賜海暴打一頓，地上濺血斑斑，全鄉壟罩在暴力的陰影，全鄉憤慨，恐懼，「我們還是活在民主的世界嗎？」，打人動機和身分，警方還在進一步偵辦中。
反芳苑火化場聯署掀起風起雲湧，前天才發動10部遊覽車到公所和縣府陳情抗議，今天上午就發生暴力事件了這群打人壯漢，直接衝進總幹事住家大門，拿起球棒朝總幹事手腳暴打一頓，室內辦公室看到緊急打電話報案，一群人打了一頓之後才搭車離去，陳賜海自行叫車到彰濱秀傳醫院就醫。
自救會陳姓副會長表示，本來今天也要到辦公室，但有事情自行駕車到台北，才上路20分鐘，就接到總幹事被暴打的通知了，陳賜海從事資源回收，平常熱心公益，並未無人結怨。
自救會成員人人自危，陷入強烈恐懼中，懷疑這次暴力事件，是因為反火化場立場鮮明，衝擊到某些人利益，引起的教訓暴力，但是否有涉及個人恩怨或其他利益糾葛
，警方還在進一步蒐證、調查中。
陳姓總幹事到11點20分被送到醫院急救，手腳都受傷，沒有生命危險，傷勢還在進一步檢查中。
縣府發出譴責暴力的聲明，警方表示已組成專案小組，以車追人，將一干歹徒繩之以法，不讓鄉民活在暴力、恐懼的陰影中。
(中時 )
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