全球科技界盛事MWC（全球行動通訊大會）即將在2月24日在西班牙巴塞隆那舉行。然而，今年因為新冠肺炎（NCP）疫情影響，已有許多指標廠商宣布主動退展，讓原本堅持如期舉行MWC的主辦單位GSMA (全球行動通訊系統協會)如坐針氈。根據西班牙當地媒體報導，GSMA計畫在本週五開會討論本屆展會舉行與否，顯出這一波廠商退展的潮流與新冠肺炎的疫情，可說都是難以抵擋。

受到新冠肺炎疫情影響，台灣二月份預定舉行的台北國際書展（TiBE）以及台北國際電玩展（TpGS）都宣布延期舉辦。其中，台北國際電玩展原本預定如期舉行，不過有不少參展廠商主動宣布退出，讓主辦單位台北市電腦公會政策被迫轉彎，緊急宣布延期。而由目前廠商主動宣布退展的情況來看，MWC恐怕也將面臨與台北國際電玩展類似的命運。

總部位於巴塞隆那、西班牙發展歷史最久的報紙《先鋒報》（La Vanguardia）報導，MWC的主辦單位GSMA將在本週五舉行會議，討論本屆MWC是否持續進行的議題。

目前，雖然GSMA針對疫情持續升高防疫等級，將在交通擁擠地區增加消毒與清潔工作，且在現場提供醫療支援。並且大會也將宣傳，提醒與會者今年展會的「不握手政策」。此外，最新防疫規定是所有來自中國大陸湖北省(新冠肺炎爆發地點武漢位在湖北省境內)的旅客都將被禁止參加 MWC。此外，所有曾去過中國大陸的參展者都必須提供護照戳章或健康證明，提供他們在出席 MWC 之前已經待在中國大陸以外地區 14 天，且所有與會者都須證明自己沒有與被感染者接觸過。

即便防疫升級，仍擋不住參展廠商對於參與大型展會、持續暴露在人潮擁擠區域的狀態下，對於新冠肺炎疫情的疑慮。目前已經正式宣布退出MWC 2020的一線廠商包含：LG電子、亞馬遜（Amazon）、愛立信（Ericsson）、輝達（NVIDIA）、Sony、NTT Docomo、vivo、英特爾（Intel）、聯發科（MediaTeak）、Facebook、美國電信商Sprint、設備廠思科，以及大陸廠商柔宇科技。TCL通訊以及中興（ZTE）先前僅宣布取消展會期間的記者會，但仍舊會參與現場展覽。而華為（Huawei）以及OPPO則是反其道而行，表態將會如期參與。

而雖然取消了在MWC展出最新產品與技術，不少廠商仍舊將以線上方式按照原定計劃舉行記者會，其中Sony、OPPO都表示將會如期舉辦記者會，其中Sony記者會改以線上直播方式進行；OPPO原定在MWC期間發表的Find X2新機，目前將以哪樣的形式公開，等候確認。而易利信則是會改在不同國家在地舉辦發表會，台灣地區會不會也有，也需要等官方公佈。預定在MWC亮相的柔宇科技第二代摺疊手機柔派2(FlexPai 2)國際版本仍舊將在MWC展前(展期2/24-2/27)正式對外公開。

(中時電子報)