台灣民眾黨立委蔡壁如今日接受電台專訪並表示，「學姊」黃瀞瑩回歸北市府被外界批評內定，但首長機要本來就是要找可以信任的人，過去黃瀞瑩又沒有犯罪等重大爭議，現在吵這個沒意義，也是在黑柯。

蔡壁如指出，台北市長柯文哲日前說如果看到他戴口罩，就代表疫情有狀況，但其實柯文哲的氣管不好，所以戴不戴口罩他會自主健康管理。至於柯文哲當時的一番話，會再提醒他。

蔡壁如說，柯文哲常常想到什麼就直接講，沒有考慮太多。而當年SARS期間，政府其實有公布隔離地點，所以柯文哲才會脫口而出，其實這樣也可以讓附近的人比較有警覺性。

蔡壁如表示，為了武漢肺炎確診人隔離地點的事情，柯文哲近來也變成了箭靶。外界也批評柯文哲是政治算計，但其實以他的個性其實沒有想那麼多，而且以SARS經驗，其實政府自己都有公布地點。

蔡壁如表示，柯文哲現在怎麼做都動輒得咎，黑柯產業鏈已經發動，目前因應的方式只能提醒柯文哲謹言慎行。外界常常說柯文哲變了，其實柯文哲一直沒變，想到什麼就講什麼，但未來如果柯文哲要更上一層樓，自己也要注意這件事。

(中時 )