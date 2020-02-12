徐國勇頒發加菜金給移民署。（移民署提供／陳鴻偉台北傳真）

內政部長徐國勇12日前往移民署，慰問春節期間因新冠肺炎疫情臨時停休、加班的移民官，他表示移民署負責入出境人流控管，很多人過年期間幾乎都沒有休假，目前台灣防疫狀況掌控得很不錯，要特別感謝辛苦執勤的同仁。

徐國勇在署長邱豐光的陪同下，前往北區服務站頒發加菜金，他指出，防疫是目前政府的重點工作，由移民署落實入出境的人流管理。移民署在此次的防疫作戰中，扮演了相當重要的角色，因為有他們的努力及付出，才能為台灣的國境人流管理做好把關的工作。

徐國勇強調，除了感謝在機場港口防疫工作第一線的「國境事務大隊」為我們守護國門外，幕後英雄則有「入出國事務組」，他們是移民署防疫工作的幕僚業務單位，從過年期間到現在，防疫中心會議與記者會，入出國事務組幾乎無役不與，扮演了人流管理的火車頭。

「移民資訊組」則常須配合各部會防疫需求，提供即時、大量的入出境資料與數據，協助完成檢疫工作。此外，包括台北市服務站等全臺共25個服務站，除了受理民眾申辦案件外，也要傾聽民眾心聲、解決各項難題，大家都辛苦了。

(中時 )