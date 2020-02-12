台北市長柯文哲領軍的台灣民眾黨，創黨不到一年就擠下時代力量，成為國會第3大黨。2022年新竹市長選舉，時力立法院黨團總召邱顯智參選呼聲高，傳聞邱可能立委當2年後交棒給前立委黃國昌；此外，民眾黨也表態推派人選角逐新竹市長，兩黨是否整合合作受矚目。邱顯智今接受電台廣播專訪表示，時力有自己的節奏，且沒有當立委2年後就讓給黃國昌這件事。

時力此次不分區立委選舉拿下3席，排名第4的前立委黃國昌中箭落馬，外傳有意參選下屆新竹市長的邱顯智，當立委2年後將讓給黃國昌遞補。對此，邱顯智今接受電台專訪澄清，沒有這件事情；主持人追問是否願意發誓4年立委任期作好做滿，邱顯智沒有正面回應。

布局2022新竹市長選舉，時力、民眾黨都有意提名人選角逐，對於民眾黨是否找時力談合作，邱顯智說，當然沒有，我們一直有自己的節奏，而且實力要不要在新竹市長選舉提名人，這是2、3年後的事。

此外，邱顯智4年前曾與民進黨立法院黨團總召柯建銘競選新竹市立委落敗，如今邱以不分區立委身分進入國會，柯建銘是不是他的天敵，未來朝野協商會不會跟柯建銘坐下來協商。

邱顯智強調，他不會有什麼私怨，也沒有私仇，只要是福國利民的法案，協商都沒有問題，而且自己現在還很菜，會認真跟大家學習。

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(中時 )