崔武漢疫情全球蔓延，蔡英文總統今天期盼善用科技來因應武漢肺炎疫情，她說，臺灣的高科技產業，為世界帶來重要的貢獻，此次也善用科技因應武漢肺炎疫情，臺灣對於科技的應用經驗都會不斷提升產業實力，呼籲時時刻刻做好準備，來因應多變化的時局。

蔡英文總統今天上午接見資訊月傑出資訊人才得獎者，期盼透過政府和民間持續合作，一起為臺灣資通訊的未來發展，累積更豐碩的能量。

蔡英文指出，獲得這項資通訊產業最高榮譽的得獎人來自各大領域，都是產業研發或服務創新的先驅，壯大臺灣的軟實力。

她舉例，像是亞洲最具規模的共享機車、開發出受到國際肯定的手機APP，以及促進臺灣智慧教育的多元發展等等。她感謝得獎人的貢獻，他們苦心研發的成果，讓臺灣在國際上有更強的競爭力。

在去年的未來科技展上，她提到臺灣的高科技產業會在AI、5G、物聯網、精準健康等領域，為世界帶來重要的貢獻。蔡英文強調，這次臺灣也善用科技因應武漢肺炎疫情。

像是疾管署LINE官方帳號「疾管家」最近就很熱門，民眾可以透過線上互動和諮詢功能，獲得最新的防疫訊息。另外，因為傳出疫情的鑽石公主號，船上遊客先前到過北北基遊玩。所以，上禮拜政府也特別用細胞簡訊，提醒北北基民眾需要注意的防疫資訊。

蔡英文認為，臺灣對於科技的應用，不論是在防疫、交通或教育等各領域，這些經驗都會不斷提升產業實力，促進臺灣與國際的交流。

她也呼籲，未來，全民資通訊的普及應用、學術和產業之間的持續合作，以及用科技提升下一代的教育素養，我們都需要特別地耕耘，時時刻刻做好準備，來因應多變化的時局。期待透過政府和民間的持續合作，一起為臺灣資通訊的未來發展，累積更豐碩的能量。

(中時 )