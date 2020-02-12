Foodpanda變相減薪 外送員遊行罷送

上百位外送員車隊遊行，盼公司負責人能出面協商，建立溝通管道。（游念育攝）

美食外送司機工會發起人陳泓瑞（中）與律師（左一）共同提出訴求書，盼公司能聽見外送員訴求。（游念育）

美食外送平台Foodpanda今年因修改「薪資計算方式」，每筆訂單從70元調降至60元以及「預儲電子錢包新制」問題，引起外送員的不滿，全台Foodpanda外送員今發起「罷送」行動，北市美食外送司機工會籌備處發起人陳泓瑞指出，公司關起門來修改制度，但未與外送員溝通，另外，承攬與雇用關係也都沒有出面說清楚。

Foodpanda外送在1月份公告調整報酬結構，增加外送員每小時30％的單量，但每單金額卻被砍10元；另外，接單須滿200件才能有500元獎金，引起外送員反彈直呼，單量變多但收入卻變少，根本是變相減薪，今上午100多位外送員在拉布條抗議發起「罷送」，車上插著「行車安全示範」旗幟，車隊從Foodpanda總公司行徑民權東路至Foodpanda營運部，盼Foodpanda負責人方俊強及營運總監余岳勳能親自參與協商會，否則全台外送員將不定期舉辦罷送抗爭。

美食外送司機產業工會籌備會的律師陳又新受訪時表示，Foodpanda對外送員是承攬或雇用關係未明確定位引起很大問題，當公司想減薪就主張雙方是承攬關係，不須支付勞健保，但又片面決定薪資報酬，外送員不接單就停權，稱是雙方雇用關係，大玩兩面手法非常不當，近期外送員將成立工會，透過公會去爭取權益。

陳泓銳指出，Foodpanda公司持續迴避「假承攬、真雇傭」的問題，除了外送員關注的酬勞、獎金、拒單等問題外，最大訴求是開啟對話平台，解決這些複雜的問題。

劉姓外送員說，公司制度不斷修改，但對外送員沒有益處，薪水大幅降低，原本努力接單會有8萬多薪水，修改制度後只剩下５萬元左右，單量變多薪資卻變少，也沒有任何申訴管道，讓外送員決定共同發起抗爭活動。

(中時 )