資深女星馬妞，在遊覽車上叫賣內褲影片曝光，還被遊客伸出鹹豬手，引起網友議論，上節目時更自曝多年前餐廳經營不善，導致積欠千萬債務，更遭債主追上門討債，讓她無奈表示：「要留給我一條活路，我才能還錢嘛」，更自曝為此健康狀況每況愈下，在家中暈厥好幾次。
馬妞日前上節目《命運好好玩》時，透露近年健康亮起紅燈，更罹患類風濕性關節炎，不僅全身痛就連手的關節也不聽使喚，之前積欠債務時被債主圍堵，壓力更是大到血壓飆高至200，眼睛還一度失明，還數度在家昏厥，更透露醫生認為她健康狀況每況愈下，建議應該住院治療，對此她則跟醫生表示，無論環境再怎麼惡劣都要活下去，更無奈道出內心話：「我希望每一天都有明天」。
對於之前遭債務圍堵，她表示那段時間，對直播有陰影導致不敢接工作，甚至一個禮拜不敢闔眼睡，壓力更大到工作一整天，就只吃了一塊小月餅及2杯茶，無奈表示：「你要留給我一條活路，我才能還錢嘛」。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。