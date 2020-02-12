資深女星馬妞，在遊覽車上叫賣內褲影片曝光，還被遊客伸出鹹豬手，引起網友議論，上節目時更自曝多年前餐廳經營不善，導致積欠千萬債務，更遭債主追上門討債，讓她無奈表示：「要留給我一條活路，我才能還錢嘛」，更自曝為此健康狀況每況愈下，在家中暈厥好幾次。

馬妞日前上節目《命運好好玩》時，透露近年健康亮起紅燈，更罹患類風濕性關節炎，不僅全身痛就連手的關節也不聽使喚，之前積欠債務時被債主圍堵，壓力更是大到血壓飆高至200，眼睛還一度失明，還數度在家昏厥，更透露醫生認為她健康狀況每況愈下，建議應該住院治療，對此她則跟醫生表示，無論環境再怎麼惡劣都要活下去，更無奈道出內心話：「我希望每一天都有明天」。

馬妞上節目自曝數度昏厥在家。（影片／Youtube）

對於之前遭債務圍堵，她表示那段時間，對直播有陰影導致不敢接工作，甚至一個禮拜不敢闔眼睡，壓力更大到工作一整天，就只吃了一塊小月餅及2杯茶，無奈表示：「你要留給我一條活路，我才能還錢嘛」。

(中時電子報)