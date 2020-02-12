新冠肺炎疫情發生以來，台南市政府統計目前已有數百例必須配合中央政策規範進行居家檢疫，目前首度查獲2例居家檢疫個案「趴趴走」，台南市政府衛生局經調查後將進行裁處。

這2例居家檢疫違規個案本身均無發燒等疑似症狀，其中1名男子曾出入港澳地區，接受帶防疫手機進行居家隔離，11日即宣告完成14天居家隔離安全措施，他卻提早一天溜出門，10日晚上為了載女友上班，外出1小時，因防疫手機未帶出門，而被查獲。

另1例是2月3日從中國大陸入境，2月18日才能解除居家檢疫，個案為離婚的中國籍配偶，因沒有固定居所，11日在外趴趴走被通報，現已被妥適安置。

針對這2例居家檢疫對象擅離住家或指定地點，已違反傳染病防治法規定，移由衛生局裁處，依法可處1萬元以上15萬元以下罰鍰。台南市政府呼籲，為避免防疫漏洞，各區公所民政人員應落實相關執行程序，並提醒居家檢疫民眾應遵守規定，勿以身試法。

(中時 )