◎武漢肺炎名稱惹議？指揮中心：簡稱武漢肺炎方便理解

世界衛生組織日前指出，「武漢肺炎」一詞，涉及歧視，呼籲大眾正名，改為「新冠肺炎」。中央流行疫情指揮中心今表示，有關武漢肺炎的正式疾病名稱，為與WHO公布之國際資訊接軌，並使民眾方便理解，由新型冠狀病毒（2019-nCoV）所引起之肺炎正式稱呼為「COVID-19」，簡稱為「武漢肺炎」。

◎最新民調 8成民眾挺口罩禁出口

新冠肺炎疫情延燒，政府下令禁止口罩出國，攜帶口罩出境也數量管制，卻遭藝人范瑋琪砲轟「低俗、沒人格」，甚至怒罵「狗官」，引起論戰。不過，最新民調出爐，超過8成民眾都支持口罩禁出口。

◎鬧上法院 經紀人:小S明道還是朋友

明道工作室2017年跨足高級訂製護膚保養的新品牌「AUDACE」，由藝人明道經紀人李詩翔擔任負責人與董事長，明道則是掛名「品牌體驗官」，沒想到在品牌業績破億元金流之際，週刊12報導該品牌負責賣貨收錢的L姓女股東帳目不清、短少差額達千萬，讓李詩翔憤而提告。而股東之一的小 S 老公許雅鈞因與L女私交甚篤，除了出言袒護L女，兩人竟還聯手召開股東會，想要拔掉李詩翔的職位。

◎運氣差 星宇宿霧線延至7月開航

受到新型冠狀病毒疫情及菲律賓政府頒布之旅遊禁令影響，星宇航空宣佈原訂4月6日開闢之宿霧航線，將規劃延至7月1日正式開航。至於原訂3月29日同樣開航宿霧的華航，目前官網仍舊正常售票，尚未對是否如期開航做出回應。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)