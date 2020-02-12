新冠肺炎疫情民眾瘋搶防疫物資，面對口罩一「罩」難求，桃園有一家紙尿褲的大廠，將轉型製作口罩，桃園市長鄭文燦12日指示經發局全力協助，針對國內額溫槍外銷導致產能不足問題，他也希望透過徵調的方式，讓額溫槍留在台灣不外銷。

鄭文燦12日主持防疫會議時表示，南崁有一家紙尿褲的工廠，規模相當大，因為紙尿褲的製程跟口罩相似、部份原料重疊，因應口罩需求旺盛，業者決定轉型，向市府申請醫療器材的製造許可證，將一部份的產線來生產口罩，支援國內的防疫所需，他請經發局與衛生局全力協助，希望能增加防疫物資的備量。

業者低調不願透露受訪，僅透過市府坦言轉型程序有點繁複，會盡力完成相關程序。

鄭文燦另外提到，目前全台很缺的防疫物資還有額溫槍，現在大多是歐美進口，國內有很多的生產商，目前還是要依合約交貨，挪不出產量來支援地方，像桃園就有2家生產商，市府正協助業者增加產量，他指出，額溫槍目前還沒有被列為不出口的範圍，他希望待業者完成原來的訂單後就不要再出口，以國內的防疫優先。

(中時 )