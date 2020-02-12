儘管大陸地區陸續復工，但大陸新冠病毒疫情未止，各地方政府對返工人員採取嚴格管制措施，對產業造成衝擊，IEK預估，PCB廠因外地員工無法立即返回崗位，工作天數及產能利用率將減少，上游銅箔板也因停工庫存不足，短暫影響正常出貨，不過華通(2313)及台郡(6269)等國內PCB廠多以加班及由台灣廠區生產支應，降低此次疫情對公司營運的影響。

大陸地區爆發新冠病毒疫情，各地陸續封城封省，並採取嚴格復工管制，衝擊以大陸為生產重鎮的PCB產業，根據IEK統計，台灣電路板產業全球市占率約31%，大陸市占約21%，日本占約19%，整體產值中約有63%在大陸生產，35%在台灣生產，約2%在海外其他國家生產；若以生產地觀察，全球約有50% PCB於大陸生產，其中大陸廠商約占40%，台商約占35%，日商約占10%，韓商較低僅約5%。

若就各地區來看，台灣PCB廠在大陸生產據點主要集中在江蘇省及廣東省為主，其他省份則包括：湖北(黃石及仙桃)、四川重慶、遼寧河口及河北秦皇島；相較主要競爭對手日本及韓國已在東南亞各國布局，台灣廠商海外布局的分散程度較低，武漢所屬的湖北省為近年新興的PCB生產地點，包括欣興(3037)、定穎(6251)、滬士電在黃石設廠，健鼎(3044)在仙桃設廠，其中在定穎黃石的產能約占總產能的30%左右，廣東省主要集中於惠州，包括：華通、柏承(6141)、育富(6194)與深圳的欣興、臻鼎-KY(4958)、精成科(6191)、嘉聯益(6153)、旭軟(3390)兩個區域，以及志超(8213)、精成科等散布於不同區域。

IEK表示，台廠在大陸生產約有70%供在地市場所需，在台生產的產品中有80%出口，其中出口至大陸占約45%左右，雖然各地陸續開工恢復生產，但仍有外地員工無法立即返回崗位，工作天數及產能利用率將減少，且上游銅箔基板也因停工庫存不足，可能短暫影響正常出貨，若其他產線已經客戶認證，台廠可分散至其他據點生產，不影響對客戶的供貨，不過湖北當地受疫情影響，仙桃及黃石的缺工可能因招工不易而惡化。

不過，儘管廠區復工率普遍低於往年，台灣PCB廠在農曆年期間多有留守員工，如：健鼎無錫廠復工率約50%，華通、聯茂(6213)、台郡等大陸廠區運作順利，華通及台郡亦有台灣廠區可以支應，可望降低疫情對公司營運的衝擊。

(時報資訊)