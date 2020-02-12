經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文（8462）受春節連假影響，2020年1月合併營收降至近7月低點，但表現仍優於往年春節同期。公司表示，新冠肺炎疫情短期未對營收造成影響，對公司影響將是「短空長多」，今年將按計畫開出8處新據點，有助於今年成長動能增溫。

柏文3日股價下探155.5元，創近13個月波段低點，近日走勢震盪。今（12）日持平開出後走揚，最高上漲2.6％至177.5元，截至午盤維持逾1.5％漲幅。三大法人近期偏空調節，上周賣超61張、本周續調節賣超36張。

柏文2020年1月自結合併營收2.88億元，月減5.53％、年減1.21％，為近7月低點。其中，休閒運動與服務1.87億元，月減0.72％、年增7.39％。教練課程的運動保健服務0.86億元，月減16.38％、年減16.63％。一次性收取的入會費0.13億元，月增7.85％、年增4.24％。

柏文表示，受春節連假影響，休閒運動與娛樂服務營收較去年12月微減，但在比較基期較高下仍較去年同期逆揚。運動保健收入雙降，則因春節連假影響來店執行私人教練課程意願。不過，受來店體驗人數左右的入會費，在新冠肺炎疫情及比較基期較高情況下仍逆勢雙升，表現亮眼。

柏文指出，往年春節當月因長假影響，消費者來店體驗人數較少、會員執行私人教練課程意願較低，導致各項營收減少，但今年僅私人教練課程的運動保健服務受影響，休閒運動及娛樂服務及入會費收入均大致持穩、甚至成長，整體營收狀況未受新冠肺炎疫情明顯影響。

對於新冠肺炎疫情，柏文認為對公司影響是「短空長多」，主因受天數較少、春節及228連假影響，首季營收可能因此減少，但今年1月表現優於往年春節同期，加上所有據點均在台灣、提供對象以長期居住台灣的消費者為主，且主要營收來源為會員年費，短期不至於對營收造成明顯影響。

柏文表示，若台灣新冠肺炎疫情延燒至第二季，可能使消費者暫緩加入健身房、降低現有會員購買私人教練課程意願，影響公司營收。但柏文採行保守穩健的財務政策、增強自身財務體質，面對疫情對營運帶來的可能衝擊，相較於其他連鎖健身業者具備更強的因應能力。

柏文認為，疫情延燒時間若延長，將加速台灣健身產業市場汰弱留強，體質不佳業者將提早被淘汰。柏文營運及財務穩健，將有利於「健身工廠」布建更好的營運據點、獲得更大的房租議價能力及提升市占率機會，甚至出現合適購併機會，並有機會促進消費者從事付費健身運動意願。

為保障會員運動安全，柏文已對所有據點進出人員即時體溫量測，提升器材與環境消毒清潔頻率及強度，並提供會員口罩及消毒用酒精，持續改善各據點通風換氣設備及殺菌器材，強化室內空氣濾清循環。公司也規畫採購紅外線熱影像系統，即時顯示人體溫度影像，快速篩檢出發燒標的。

展望今年，柏文表示，「健身工廠」將按原訂計畫，於台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化、嘉義及台南合計新展8處據點。其中，台南市永華廠及台中市水湳廠分別於9日及16日開業，桃園市南崁廠預計4月開幕，第二季尚有台北市及新竹市據點開幕。

此外，「健身工廠」第三季規畫開出新北市及彰化縣據點，第四季則有嘉義縣據點開幕，預期今年每季均有新據點開幕營運。由於展店數較去年多、且多數位居直轄市，預期今年新據點挹注的營收及獲利成長動能將優於去年，使營收成長率及獲利能力較去年提升。

(時報資訊)