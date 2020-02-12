陸配子女來台政策喊卡？指揮中心13：00最新說明。

基於家庭倫常考量，陸委會昨下午宣布防疫期間開放陸配子女來台，引發民眾恐慌，陸委會主委陳明通昨晚親上火線，宣布放寬條件開小門給未成年、中國親人無能力照顧、父母皆在台灣的陸配子女入境，但今天由指揮中心指揮官陳時中再度宣布，撤回所有對陸配子女的管制措施，不具我國國籍的陸配子女，仍滯留在陸港澳者，不同意入境。

陳時中表示，可以理解陸委會接到許多人陳情希望回台的心情，但靠量大陸疫情情況，降低疫區人員流動，保護國人，因此撤回所有陸配子女回台管制措施。但若是具有我國國籍者不受影響。

陳時中說，在整個情況裡面，防疫上有三個原則，如果人在台灣，醫療絕對是無差別待遇，在台灣生病，無論是誰我們都將全力救治，居家隔離也將是無差別管理，但在邊境的管制上就有差別，因為國人優先。在大陸的台商有很多，清明節將有祭祖返台。現在亂開就會擔心量能不足。

武漢肺炎「COVID-19」在大陸不停延燒，政府6日起宣布，暫緩大陸籍人士來台，擁有居留證的陸配則不在此限。但因僅開放陸配，造成尚無台灣籍的陸配子女無法跟著母親返台，對此陸委會主委陳明通昨晚在指揮中心表示一週以來接到許多陳情，並以「小明」的故事，指長期在台灣生活、唸書的「小明」因為春節到大陸探親，卻無法返台，因此基於人道，以「開小門」方式讓「小明」可以回家，卻引發政治風暴。

陸委會從昨天下午在指揮中心先宣布「開放持社會考量專案長期居留證或長期探親證的國人或陸配的中國大陸子女入境」，到了傍晚7時二度開記者會，講了一個充滿爭議的「小明的故事」後，加上未成年、大陸沒有親人照顧的2項條件限制，到了深夜，陸委會的新聞稿，第3度調整政策，再增加「父母皆在台灣」的限制。

(中時電子報)