受惠來自美國及中國兩大市場對資料中心和伺服器需求回溫，拉抬去年第四季全球伺服器出貨量有優於預期的季增表現，但今年第一季意外受到新冠肺炎疫情延燒、打亂供應鏈出貨進度，市場研調機構Digitimes Research下修該季出貨量將由增轉跌、恐季減近1成。

受惠於美國大型資料中心與中國伺服器市場需求增溫，Digitimes Research初步調查統計全球伺服器在去年第四季出貨量年增幅達13.4％，並拉抬2019年度整體出貨量年增1.2％。

原預估今年首季整體伺服器市況將延續這波成長力道，維持穩增走勢，惟DIGITIMES Research指出，儘管市場對大型數據資料中心的需求仍強，惟在新冠肺炎疫情干擾下，部分Tier 1的美系業者已將今年第1季的訂單向後推延，預期將衝擊今年首季的全球伺服器出貨量由增轉跌，原估將季增1％以上的單季出貨量已下修為季減9.8％。

另一方面，在疫情持續於中國境內蔓延之際，法人擔憂隨著供應鏈復工將接連遇到上工的人力有限、產能利用率亦將受到影響而偏低等挑戰，也將對伺服器供應鏈帶來不利變數，預期疫情延燒的時間愈長，利空影響就愈大。

展望2020年，DIGITIMES Research原預期在包括Facebook、Amazon及Google、Microsoft等美系業者對大型資料中心需求增溫，加上陸廠如華為、浪潮等業者之出貨量亦有強勁成長下，將帶動今年度全球伺服器整體市場出貨量有5～6％的年增長幅度。

受到諸多關鍵因素牽動下，研調機構及業界雖對今年度的伺服器後市轉趨審慎，不過DIGITIMES Research也指出，大型數據資料中心仍將持續扮演推動整體伺服器市場增長的主要動能角色，同時看好Intel在今年下半年將發布下一代的Ice Lake CPU平台，台系相關供應鏈目前亦多已進行對新平台的相容性測試，預估下半年後升級換機潮就將為台系供應鏈帶來出貨動能。

(工商 )