根據晨星基金統計，全球長期資金流向（不包括貨幣市場基金）在2019年幾乎翻倍成長，達到1兆美元，從淨流向角度來看，1兆美元幾乎都流向了固定收益型基金，淨流入金額創下歷史新高。

至於其他類型基金，晨星基金說，指數型基金的淨流入從2018年的7,020億美元增加至的7,690億美元占長期資產比重已從28.6％增長到31.0％；主動型基金流向相對強勁，淨流入達2,520億美元，但主要是源自固定收益資產。

至於亞洲市場基金的情況，晨星基金指出，

2019年，亞洲市場的淨流入從2018年的1,690億美元下降至1,010億美元，部分原因為日本央行減少其投資規模。 固定收益基金流向較強勁，達到680億美元，創歷史新高。股票型基金淨流入量減少了1,000億美元，僅有370億美元。

晨星亞洲及歐洲、中東和非洲地區基金研究總監陳永熙表示，關於亞洲投資者的取向，除了留意本地註冊的基金，亦可關注跨境買賣基金（例如UCITS ），後者在香港和新加坡市場非常普遍。最明顯的趨勢就是固定收益基金最受投資者追捧。

(工商 )