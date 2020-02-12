日前《台灣第一等》主持人吳俊諺拜訪高齡82歲的登山女達人，看著對方雖然拿著登山杖，但幾乎都不需使用它，就能在陡峭的金面山健步如飛，讓他十分佩服這股堅強的「女力」，「我一直認為女人比男人有智慧，加上天生的母性，耐力和堅忍力都比男生厲害許多！」也透露人生中最重要的三位女性─母親、老婆和岳母，皆散發正能量女力，令他非常尊敬。

談起人生中最重要的三位女性，他提及哥哥被綁架的事件，讓母親處在極度悲傷之中，卻仍強打精神扶養他長大，讓他很不捨也很感謝！而老婆則是凡事都能冷靜處理，無微不至的細心照顧家庭，成為他出外打拼的最強後盾。此外，因為岳父長年在外地工作，岳母一肩扛起養育孩子的責任，把老婆和她的手足都教養得很好，讓他打從內心敬佩。

外景途中經常需要上山下海，他笑說:「痠痛貼布一天都沒有少過！」被問到是否有因為外景常需去高處拍攝，而變得比較不懼高?身高180公分的他大笑自爆:「沒有！畢竟長得比較高，這種懼怕感會比較多一些，常常覺得站在高的地方，腿就很晃、很軟，不太敢站直。」

(中時 )