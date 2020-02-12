《Game什麼東西》在情人節前夕（2/13）邀來電競女神阿樂一起演短劇、打遊戲。短劇中，阿樂排除萬難跟阿達獨處，一逮到機會立刻問阿達：「我在別人眼裡真的是一個工作狂嗎？」阿達回：「你是一個以工作為主的女人。」讓阿樂一臉落寞：「我這種人是不是不值得男人去愛？女生堅強久了，就不想一個人，希望有人跟我一起努力。」阿達聽了急著安撫她：「妳怎麼會這樣講呢？有能力的女人反而更有魅力啊！」

阿樂不但字字句句語帶曖昧，還突然牽阿達的手跳起舞來，阿達一開始不知該如何反應，全身四肢明顯僵硬，連臉部表情也不知所措，忍不住問阿樂：「你怎麼突然想跟我跳舞？」阿樂沒回話，反問阿達：「你相信命運是注定的嗎？遇到你之前，我一直找不到愛情的價值，但認識你之後，發現命運是已經安排好的。」還大爆自己這一次一定要勇敢示愛，突如其來的甜蜜告白，讓阿達驚得手足無措，劇中兩人之間的曖昧情愫濃到爆表。

(中時 )