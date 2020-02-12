香港傳出疑似新冠肺炎病毒由排糞管、化糞池通氣管傳播，超過上百名住戶被撤離。景文物業管理機構董事長、也是國立台灣大學土木工程學系博士的郭紀子特別提醒民眾，往存水彎補水。郭紀子解釋，「存水彎」是裝置於衛生器具或排水系統中，在構造上能夠形成水封部，阻止排水管中的空氣由排水口處侵入室內的裝置。「水封」是存水彎內所蓄留之水，用以防止從排水管來的臭氣、下水廢氣、害蟲等侵入室內。因此，要注意讓「存水彎」保持有水，才能達到「水封」的效果。

排水通氣系統設計施工相當複雜，存水彎水封「破封」的原因也很多，台灣建築物老舊，除近年來一些高級大樓可能利用建築排水新技術，排水通氣系統設計與設備運用上比較考究，絕大部分的建築物排水通氣系統都是傳統工法，常有存水彎水封不足而往室內冒臭氣等問題。郭紀子說，最常常出現的地方，包括浴室地排、浴缸排水孔、廚房地排、陽台地排等部位，如果沒有經常性排水使用，就要及時補水，避免因水封蒸發等原因破封，導致污水管、排氣管的空氣進入室內。

新冠肺炎來勢洶洶，郭紀子提醒：

1.大樓在增加消毒頻率的同時，也要增加送排風量，保持空氣暢通，提昇室內空氣品質，否則，很容易有更多的消毒水、漂白水、清潔劑等揮發到空氣中，被吸入體內，造成傷害。

2.防疫期間，應適當限制快遞、外送、仲介帶看等非住戶的進入。

3.要特別注意大樓內物業保全等服務員工的健康狀況，加強管理，因為這些員工每天與大樓住戶接觸頻繁。

4.垃圾收集和暫存，是在建築物防「疫」中不可忽略的重要環節。垃圾分類、密封與及時清運、沖洗，疫情期間應格外重視，並及時建立和完善各項工作記錄。

5.酒精是易燃易爆品，平時在豪宅社區管理中，被列入與汽油等物品為同等級違禁物品，不准帶上樓或於家中存放，目前有防疫消毒需要，家家戶戶購置，實為大樓安全管理中的重大隱憂，使用保管應慎之又慎。

(時報資訊)