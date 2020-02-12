路透報導，消息人士透露，鴻海集團希望本月底中國工廠的復工率可達五成，到3月可恢復八成生產。

受中國爆發新冠肺炎疫情影響，全球最大電子產品代工製造商鴻海(2317)在當地的工廠推遲了春節假期後的復工時間。

消息人士透露，董事長劉揚偉希望在2月底以前，中國工廠的生產能達到50%。出貨可能受到影響，但現在去提確切的數字仍為時過早。

(時報資訊)