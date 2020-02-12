《其他電子》傳鴻海預期陸廠月底復工五成，3月達八成 12:502020/02/12 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 路透報導，消息人士透露，鴻海集團希望本月底中國工廠的復工率可達五成，到3月可恢復八成生產。 受中國爆發新冠肺炎疫情影響，全球最大電子產品代工製造商鴻海(2317)在當地的工廠推遲了春節假期後的復工時間。 消息人士透露，董事長劉揚偉希望在2月底以前，中國工廠的生產能達到50%。出貨可能受到影響，但現在去提確切的數字仍為時過早。 (時報資訊) #復工 #中國 #工廠 #鴻海 #3月 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸10日全面復工難 多城祭勸返令 04:102020/02/10 焦點新聞 除湖北外 各省逐步復工中… 04:102020/02/10 財經要聞 強信-KY山東廠10日復工 高林股則無法復工 21:132020/02/10 財經 科技業拚復工 缺工缺料難解 04:102020/02/11 財經要聞 台商大陸廠 復工狀況不同調 04:102020/02/11 產業．科技 《電子零件》立隆拚2月底陸廠復工率達80％ 13:582020/02/11 財經 陸發改委：嚴禁粗暴限制企業復工 要視疫情而定 15:162020/02/11 財經 蘋果大陸供應鏈陸續復工 郭明錤：供需風險仍在 16:372020/02/11 財經 陸劇迷等到了 橫店影視城13日開張 19:272020/02/11 財經 復工有影 15檔概念股動起來 04:102020/02/12 財經要聞 財經熱門新聞 救命藥來了！陸廠神速仿製瑞德西韋 目前量產中 - 財經 疫情衝擊 大陸停工重傷美企 2產業最崩潰 - 財經 陸企債務違約飆5千億！ 政府不救了…關鍵數字恐不保 - 財經 台積電還能再創新高？謝金河分析這點... - 財經 內幕！台積電甩肺炎 驚曝老二沒砍單 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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