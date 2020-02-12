義隆(2458)去年第四季財報表現優於預期，歐系外資出具最新研究報告指出，義隆全年前景依舊樂觀，新型冠狀病毒衝擊營運幅度有限，維持目標價110元、評等優於大盤。

歐系外資表示，義隆去年第四季財報表現優於預期，每股獲利3.37元，主要動能來自於新的指紋解決方案增長和帶筆觸控IC，激勵強勁的營收增長，還有業外收益以及稅收抵免。

義隆2019年第四季單季合併營收為27.13億元、年成長18.8%，毛利率46.8%、年增0.4個百分點，歸屬母公司淨利9.82億元，改寫單季新高表現，每股獲利3.37元；累計2019年全年合併營收達94.88億元、年增9.7%，毛利率46.6%，歸屬母公司淨利為24.97億元、年增達60%，每股淨利8.57元。

歐系外資認為，義隆在去年上半年積極優化供應鏈，預估2月的營收放緩主要是因為產能轉型，現階段看來新型冠狀病毒的影響仍可控，義隆長期發展仍可期，短期內新型冠狀病毒的爆發僅帶來輕微影響，因為目前義隆受到的影響主要其100%的觸控板模組件外包給位於崑山、重慶的合作夥伴，其他業務的影響有限，義隆也強調，其客戶的訂單保持穩定，全年前景沒有變化。

歐系外資表示，義隆計劃在3月之前將其三分之一觸控板生產轉移回台灣中和廠，以減輕進一步升級的潛在風險，總體而言，義隆對核心業務持正面看法，這得益於其不斷增長的份額，維持目標價110元、評等優於大盤。

(時報資訊)