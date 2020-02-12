新冠肺炎疫情嚴重影響人力市場，今年開工後正職徵才需求下降，相反的，居家隔離、防疫照護假和旅遊、服務業的無薪假，造成外包與在家接案卻逆勢上揚。數字科技(5287)旗下外包接案平台「Tasker出任務」觀察，今年開工日接案會員人數較去年同期成長高達1倍，而企業外包的案件量，也較去年同期成長56％，顯示景氣前景不明，企業改以外包等彈性方式彌補企業缺乏的機能，也帶動外包與接案市場更加活絡。

根據Google Trends搜尋趨勢顯示，今年年後開工雖然求職需求增加，但是正職的徵才需求反而下降，顯示疫情造成景氣前景不明，企業減緩徵才步調。但同時，企業所需要的職能轉向外包市場。

「Tasker出任務」觀察今年開工後平台上外包案件量，較去年同期成長56％；而疫情延燒，上線接案會員人數，也較去年開工日成長了1倍。「Tasker出任務」分析疫情的二大因素帶動了外包接案市場的熱絡：1.疫情造成交通、旅遊停擺，大陸產線停工，景氣前景不明，企業不敢開放過多正職職缺，改以外包等彈性方式彌補企業缺乏的機能；2.防疫照顧假、居家隔離、自主管理、旅遊業與服務業開始放無薪假，更多人才閒賦在家多出不少時間，帶動遠端工作模式興起，透過接案賺外快。

而開工後成長最多的案件量，則以「FB/IG社群經營」、「商品拍攝/包裝設計」、「網頁設計」等三大類別。觀察最近異軍突起的案件類別，發現都是跟電商、網路相關的外包工作，由於消費者擔心新冠肺炎減少出門次數，導致店面人流變少，改上購物網站消費，業者為了生存就必須即刻轉換線上化銷售，因此急需FB/IG社群經營、商品拍攝、網頁設計等線上接單服務，外包給接案人才節省徵才和教育訓練時間，人力運用彈性大，帶動外包案件量成長56％。

(時報資訊)