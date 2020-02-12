新冠肺炎妨害雙獅會 統一獅不出國了 12:572020/02/12 中時 陳志祥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 因新冠肺炎疫情，獅隊取消雙獅交流賽。（獅隊提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因應新冠肺炎的疫情，預計2月19日、21日於日本高知縣舉辦中職統一獅、日職西武獅的「春訓熱身交流賽賽」取消，統一獅球團對於期待這一次交流賽的球迷深感抱歉。 針對即將成行卻臨時喊「卡」的理由，獅隊表示，隨著武漢病毒的疫情擴散，目前球隊沒有任何的感染者出現，為了防疫的準備，加上今後如有感染者將會影響到球隊與球迷，因而考慮之後決定取消這一次的交流賽。 (中時 ) #統一獅 #交流賽 #新冠肺炎 #球隊 #感染者 #西武獅 #日職 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎肆虐 足不出戶躲家裡打麻將也中鏢 18:042020/02/09 社會 台灣出現無症狀感染者 醫喊「挫咧等」 19:492020/02/09 生活 新冠肺炎 給能源公司最後一擊 20:162020/02/09 財經 湖北病死率2.88％ 他省病例減42％ 04:102020/02/10 焦點新聞 因應新冠肺炎 三商壽提供關懷服務 04:102020/02/10 投資理財 新冠肺炎813死 超越SARS 04:102020/02/10 生活新聞 千里送救命藥！滯陸血友病童驚險續命 16:382020/02/10 生活 不畏疫情！內門宋江陣20周年如期登場 17:092020/02/10 生活 高雄小黃業績掉2、3成 防疫動起來 17:072020/02/11 生活 新冠肺炎請假霧煞煞 一張圖秒懂如何請假 16:592020/02/11 生活 體育熱門新聞 MLB》47歲重炮曼尼赴義 不支薪只要跑車 - 體育 薪資談不攏撕破臉 中信兄弟張志豪提出仲裁 - 體育 MLB》太空人偷走冠軍？田中將大表態 - 體育 NBA》布萊恩追悼會25日登場 售票讓球迷進場 - 體育 NBA》詹姆斯有意參加東京奧運 但考慮兩因素 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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