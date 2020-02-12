因應新冠肺炎的疫情，預計2月19日、21日於日本高知縣舉辦中職統一獅、日職西武獅的「春訓熱身交流賽賽」取消，統一獅球團對於期待這一次交流賽的球迷深感抱歉。

針對即將成行卻臨時喊「卡」的理由，獅隊表示，隨著武漢病毒的疫情擴散，目前球隊沒有任何的感染者出現，為了防疫的準備，加上今後如有感染者將會影響到球隊與球迷，因而考慮之後決定取消這一次的交流賽。

(中時 )