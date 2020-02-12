神明頭上動土偷走3100面金箔，警全數找回。(中壢警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

神明頭上動土偷走3100面金箔，警全數找回。(中壢警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市中壢區一間宮廟，廟方人員清早開廟門時，赫然發現3100面平安金箔片不翼而飛，嚇得緊急向警方報案，員警隨廟方人員清點財損，發現除大量金箔片外，連1樓的2個添油箱及廟方架設的監視器都被偷走，警方循線花了4天時間抓到50歲任性慣竊，還把3100面金箔全數找回，讓廟方直呼好感謝。

中壢警分局文化派出所長劉虔任表示，廟方的3100面金箔原本放在2樓的保險箱內，沒想到大鎖完全被撬開，總價值15萬5000元的平安金箔片全數被偷走，因為廟內的監視器也被拆走，無法得知小偷行竊過程，透過當地和平里長盧栽寬協助，調閱沿途住家監視器，鎖定任姓慣竊所為。

警方在任男住家查獲3100面金箔贓物，他也坦承行竊，警方發現他趁著凌晨1點多四下無人時，搭乘白牌車潛入寺廟內行竊，還動用許多機具撬開保險箱偷走金箔片，前後行竊超過4小時。任男則說把香油錢花光了，金箔片還來不及銷贓，沒想到就被警察逮獲。

和平里長盧栽寬12日特別前往派出所頒發感謝狀感謝警方迅速破案還把金箔片找回，警方也表示，天網恢恢疏而不漏，偷廟裡的東西等於就是在神明頭上動土，宵小所為人神共憤，並呼籲切勿心存貪念挑戰公權力觸法。

(中時 )