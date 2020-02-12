黃太太在孫女充當的天使陪同下進場。（周麗蘭攝）

孫女對阿公獻上祝福。（周麗蘭攝）

黃太太與植物人老公再重溫一次巴登咖啡約會記憶。（周麗蘭攝）

由聽障者組成的聽見樂團贊助現場演奏。（周麗蘭攝）

植物人黃先生被婆深吻後表情顯得感動。（周麗蘭攝）

古坑鄉長沈勝騰稱讚「結婚四十年，這麼恩愛，值得學習」。（周麗蘭攝）

本周五是西洋情人節，創世斗六院今（12日）幫50多歲植物人黃先生與其妻黃太太再重溫到古坑鄉荷苞山巴登咖啡約會的記憶，巴登老闆張萊恩提供場地，也招待夫妻倆咖啡和點心，他也還記得這對夫妻。

從事裝潢業的黃先生兩年前工作忙碌，身體不適休克後沒有醒過來，臥床後都是太太在家照料，半年前住進創世斗六院。

黃太太表示，兩人最愛的休閒活動是海釣，先生並不浪漫，但有空就會帶她到巴登咖啡走走，不過從來沒過過情人節。

創世斗六院12日幫夫妻倆首次過情人節，請孫女充當小天使送花，巴登咖啡熱情招待咖啡、點心，在地聽障者組成的聽見樂團贊助現場演奏，黃太太又靦腆又感動，在先生耳邊說悄悄話但拒絕透露。

在眾人起鬨下，黃太太捧起先生的臉蛋，給老公一個20秒的深吻。古坑鄉長沈勝騰稱讚「結婚四十年，這麼恩愛，值得學習」。

創世斗六院表示，家中有植物人家屬時，家庭似乎陷入不過節的迷思，院方希望突破這種不必要的想法，即使植物人家屬也有權利過節。

院長張曉蓉表示，為保障住民健康，新冠肺炎傳出疫情以來限制訪客，到二月底前都請家屬以電話聯繫，黃先生和黃太太難得過情人節，大家很樂意陪伴。

巴登咖啡老闆張萊恩表示，他還記得這對夫妻來喝過咖啡，得知院方籌畫兩人的咖啡情人節，他很樂意招待，讓他們重溫甜蜜記憶。

創世基金會目前募集尿布經費中，鼓勵民眾每月小額固定捐助300元，當植物人的後盾。張曉蓉表示，住民每2小時換一次尿布，一天需要8到10片，愛心專線（05）5377855。

(中時 )