身高183公分、且是東吳大學某系籃球隊成員的陳男，是許多女生眼中「天菜」，但他卻為了上網約砲，將前女友的性愛影片上傳PTT、Dcard、Pornhub等論壇網站，讓她無辜成了「淫海熱搜」。可悲的是，事後陳男「射後不理」，分手2個月就交新女友爽過新生活，被害女子還得自己去請各大論壇，將影片下架。

這名被稱為「東吳天菜」陳姓渣男，一審被依張貼裸露性器官等影片16次，上傳至網際網路供人觀賞猥褻影像罪，判處有期徒刑2年，得易科罰金73萬；但高院法官卻改判1年，緩刑4年，讓受害的前女友難以接受，表示自己人生被毀，法官卻要她「拿錢了事」。

受害女子痛批陳男根本毫無悔意，她向《鏡週刊》投訴，事後自己一個一個論壇去搜尋這些影片，再拿傳票要求對方下架，這些全都是她自己去處理，但陳男卻向法官說有刪掉影片。

受害女說，事發1年多她都還在吃藥看醫生，而陳男與她分手2個月就交新女友，IG滿是吃喝玩樂照，花錢換緩刑，錢還是爸爸出，陳男人生絲毫不受影響，而她的人生卻被毀了。

(中時電子報)