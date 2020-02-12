高雄市為推動智慧農業，首開地方政府先例，整合地理資訊、氣象資訊、農情資訊、市場價量資訊等自有及公開資訊，進行大數據分析及數據加值，發展災害預警、市場分析，進一步達到決策輔助，甚至希望達到鼓勵農民參與，朝向經由提供農民客製化產銷資訊服務，鼓勵種植登記及回饋生產資訊，以良性互動逐步提升，讓資料來源更加豐富，提高決策輔助的準確度。

農產品中文名稱由產地到餐桌因目的不同而產生多樣化的差異，如作為水果食用的小番茄，在農情調查稱為食用番茄，到市場即有聖女、嬌女、一般及其他等不同名稱；且相對小番茄，蔬菜用的牛番茄雖農情同屬食用番茄，但在市場又稱為牛「蕃」茄，這些因使用目的不同且分屬不同系統所產生的名稱差異、增加民眾對於產銷資訊查詢瞭解的難度，市府農業局遂整合產銷名稱建立關聯，建構整合查詢系統，讓資訊查詢更為便利。

另為推動高雄農產智慧農業升級，市府農業局朝向主動發布高雄市農產業地理資訊服務進行開放參與，將高雄農產業資訊由目前公開資訊的33個行政區，進而提供行政區級以內的211區位農情資訊、並整合大數據，開發加值應用，持續朝向串聯產銷資訊及建立專家系統，以產銷決策輔助為目標，在生產層面，結合氣象資訊及作物地理分布資訊大數據，經由專家系統建立預警門檻，每日均提供高雄農產客製化的農業生產管理服務，除寒害、水災等易致災因子，也首開先例對於日常影響農民生產管理層面的南風回溫及降溫氣象資訊，結合高雄當月主產作物提出告警；另外對於產銷資訊，系統也提供農情及批發市場價量檢索，並導入股票分析概念，將每日市場交易價量進行分析，提供漲跌勢及各批發市場交易價量趨勢讓農民參考。

目前系統基礎資訊相繼建置完成，後續為了達到鼓勵種植登記及回饋生產資訊，系統將逐步朝向客製化的決策輔助，以農民需要的服務為導向，鼓勵農民主動提供有關生產資訊及產銷決策輔助參考，讓資料來源更加豐富，並進而提高系統的可用性及決策輔助的準確度。

農業局長吳芳銘說明，為推動精準農業，除持續推動以訂單為導向的生產模式，也持續協助農民能由智慧農業獲得決策輔助，進而達到精準生產、精準銷售的農業生產模式；並持續建置專家系統，以氣象資訊建置作物預警平台，提供農民適時防災建議，有需要的農民可至平台（https://agri-data.kcg.gov.tw/）瞭解。

(中時 )