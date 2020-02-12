藝人小優日前上《一袋女王》節目，透露自己以前曾交過一個看似非常體貼的男友，兩人同居後，卻沒想到是惡夢的開始。原來男友控制慾超強，從一開始出門要報備行蹤到最後就不讓小優出門了，還沒收她的手機，完全斷絕她與外界的聯繫。最後靠朋友來訪時寫下求救紙條：「XXX軟禁我救我。」隔天朋友帶著小優爸媽來救人，才脫離險境。

同場的Junior則說有次出門，卻忘了自己還在煮東西沒關火，一直到車子開到桃園，媽媽問了一句早餐吃了沒，讓Junior瞬間想起了那鍋火鍋，當時已經離家至少一個半小時。Junior想說完了趕緊打給周遭朋友求救，最後是一個住在汐止的朋友邊聯絡鎖匠，邊開車趕往Junior在內湖的家，等朋友衝進去時整個家已經瀰漫煙霧，他趕緊衝進去把爐火關掉，而那鍋火鍋早已變成木炭鍋，朋友的即時救援讓Junior避免火燒屋的大災難。

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(中時電子報)