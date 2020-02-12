受新冠肺炎疫情影響，陸港澳生返台就學時程遙遙無期，政治大學外交系副教授吳崇涵指出，學生的受教權勢必大受影響，不少大學因此紛紛推出線上教學來協助，但數位學習系統需要大筆資源與經費建置，甚至老師是否習慣以此教學等問題，皆有待克服，不禁反問：「學校與老師都準備好了嗎？」

吳崇涵過去曾在香港浸會大學珠海分校任教，談到老東家，他直說，加上寒假，而廣東目前已被列為疫情一級流行區，學校迄今已停課4個月。

吳崇涵並提到，香港浸會大學珠海分校在線上教學很有經驗，過去他在該校任教時，也嘗試過數位授課，當時便發現與現場教學有很大的差異，看不到學生反饋，上課很像自己唱獨腳戲，對老師來說，無非是一項教學上的挑戰。

而受到疫情影響，如今陸港澳學生回台就學時間遙遙無期，為保障學生的受教權，不少大學對外提到，將透過線上教學的方式為其上課，其中則包含台灣大學與世新大學等校，但吳崇涵認為，線上教學存在上述提到的諸多問題，而這也是新的教學模式，需要專業培訓，並非所有人都可以做到很完善，並且不少老師也都還在適應數位教學系統，台灣因疫情控制，而突然宣布使用線上教學，不知道各校與老師是否有足夠的能力因應。

至於在港澳生也被列入暫緩來台名單前，陸生則是第一波被納入禁止返台，一度引起反彈，吳崇涵則認為，不只陸生的問題，現在連台師、台商都不知道何時能返回大陸工作，政府之所以通盤的限制，甚至陸生暫時不得來台，即在於疫情沒有舒緩，不希望引起政策上的反彈。

(旺報 )