大陸鐵路運輸的防疫措施持續升級，今天透過「中國鐵路」官方微信帳號，宣布國鐵集團進一步強化8項措施，例如實行分散售票策略，禁售無座車票，餐車不再接待旅客就餐和購物等，做好復工返程運輸疫情防控工作。

中新網報導指出，8項措施包括科學安排運力，注意各地復工複產安排，充分利用大資料，及時分析客流變化和貨運需求，實行「一日一圖」動態增減列車，並加強售票管理，實行分散售票策略，禁售無座車票，適當控制旅客列車客座率。

其次，最大限度避免旅客聚集，對於在車站候車、購票和退票的旅客採取分散措施，規範人臉識別進站檢票操作，保持檢票有效距離；引導客流較密集車廂的旅客到同等席別較空車廂分散就坐；餐車不再接待旅客就餐和購物，改為列車工作人員定時送盒飯和商品至旅客座席；客運乘務人員對車廂端門加強看管，勸阻旅客儘量不在車廂走動；加強出站組織，保證通道暢通有序，避免人員聚集。

另外，根據不同車型、席別，在車輛端部預留一定席位，作為發熱旅客隔離場所；除了旅客上車前要量體溫，車程中也要進行抽檢，一旦發現旅客出現發燒狀況，立即移至隔離席位、重新測量體溫和安排消毒等措施，並在最近的停靠車站送醫。

(旺報 )