台灣民眾黨立法院黨團今拜會時代力量黨團，展現第三勢力的友好態度。賴香伶表示，小黨在國會人數不多，期盼未來仍能扮演改革力量的推手。時力黨團總召邱顯智也表示，不論是民進黨或在野黨團，有共識的法案可以優先提出，對於時力提出的法案，若理念相同也能一起支持共同努力。

賴香伶今上午率領民眾黨立委張其祿、高虹安、邱臣遠、蔡壁如等人前往時力黨團拜會，時力黨團總召邱顯智、立委陳椒華、王婉諭皆到場，雙方針對未來各自想推動的優先法案交換意見，過程未對外公開。

據轉述，陳椒華在會中就健康風險評估及流行病學調查、建物節能減碳、國土規劃、環境保護、私校法等議題，表達她未來會在立法院積極推動的立場；王婉諭也提出犯罪被害人保護及性別平權議題進行交流，表示時力黨團會繼續為跨國同婚相關法案努力，並加以檢視與改善犯罪被害人保護協會的運作問題。

會後邱顯智表示，時力2017年即提出18 歲公民權的修憲案，新會期希望仍獲得朝野各黨團支持修憲；此外，居住正義的實價登錄、囤房稅，反紅媒的廣電三法、公益揭發保護法（吹哨者保護）等優先法案，在這個會期，時代力量會秉持公平正義的主軸，全力推動相關法案的修法。

賴香伶表示，時力黨團在上一屆提出非常多進步的政策，透過此次拜會，期盼未來小黨能在國會發揮力量，成為居住正義、財政紀律、修憲議題及其他改革法案的重要推手。民眾黨也會以求同存異的態度，繼續尋求各黨團與社會更多的支持。

不過，對於未來委員會抽籤分配，邱顯智強調，過去時力黨團在委員會分配議題上，皆以內部討論為主，過去未有與其他黨團交換委員會的案例，此次也不會與其他黨團交換。

(中時 )