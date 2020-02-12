新冠肺炎疫情影響全球，航空、觀光業受災慘重，相關資訊每日一變、消息混亂，交通部今在官網成立「交通觀光防疫專區」，整合海空運（航班異動、搭機須知）、觀光（旅遊警示、旅遊團退費原則、台灣燈會防疫注意事項）等最新資訊，並隨時更新，讓民眾即時查詢。

交通部表示，近日交通運輸及觀光旅遊資訊更新頻繁，為提供便民服務，網頁專區（https://event.motc.gov.tw/index.jsp?webid=202002100001）已經上線，歡迎民眾使用。

(中時 )