交通部防疫專區上線 航班、旅遊QA一次看 13:332020/02/12 中時 陳祐誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 交通部在官網成立「交通觀光防疫專區」。（摘自交通部官網／陳祐誠傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情影響全球，航空、觀光業受災慘重，相關資訊每日一變、消息混亂，交通部今在官網成立「交通觀光防疫專區」，整合海空運（航班異動、搭機須知）、觀光（旅遊警示、旅遊團退費原則、台灣燈會防疫注意事項）等最新資訊，並隨時更新，讓民眾即時查詢。 交通部表示，近日交通運輸及觀光旅遊資訊更新頻繁，為提供便民服務，網頁專區（https://event.motc.gov.tw/index.jsp?webid=202002100001）已經上線，歡迎民眾使用。 (中時 ) #新冠肺炎 #觀光 #旅遊 #交通部 #武漢肺炎 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 當年SARS沒人戴口罩…現在卻搶到爆 網曝關鍵差異 21:292020/02/08 生活 湖北病死率2.88％ 他省病例減42％ 04:102020/02/10 焦點新聞 武漢肺炎拉警報 勞工防疫假如何 04:102020/02/10 焦點新聞 中山首例武漢肺炎 在此確認 04:102020/02/10 焦點新聞 放行！世界夢號旅客可以下遊輪了 07:422020/02/10 國際 2020武漢風暴》北京淪陷 實施封閉管理 07:592020/02/10 國際 千里送救命藥！滯陸血友病童驚險續命 16:382020/02/10 生活 不畏疫情！內門宋江陣20周年如期登場 17:092020/02/10 生活 高雄小黃業績掉2、3成 防疫動起來 17:072020/02/11 生活 新冠肺炎請假霧煞煞 一張圖秒懂如何請假 16:592020/02/11 生活 生活熱門新聞 撤銷陸配子女來台 陳時中：對國籍的選擇要自己承擔 - 生活 嗆韓國瑜拿下口罩...綠委被抓包自己爽戴 老公還戴錯 - 生活 人氣商品大特價他秒搶 上網跟好市多一比哭了 - 生活 小明的故事在說什麼？網酸爆陳明通 - 生活 獨》史上首例！今年大學指考延到7月3至5日舉行 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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