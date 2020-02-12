1對年約30幾歲的聽語障夫妻日前攜3名子女自台南市搭乘計程車前往高雄第二監獄探視親友，因8歲的小兒子暈車，嘔吐於計程車後座。司機到目的地後，見狀欲請求新台幣500元清潔費，但夫妻倆身上僅剩300多元，無力支付。最後在警方的協助下，化解這場尷尬。

這對夫妻與計程車司在比手畫腳、僵持許久，無計可施，14歲的大女兒撥打110向警方求援。岡山警分局深水派出所所長郭宗鑫、警員朱信建獲報到場了解情況，發現這對夫妻身上僅剩300元，是用來支付一家五口回程公車及火車的車資。

警方體諒這一家人僅靠先生擔任餐飲外送服務員，維持全家生計，生活艱辛。郭宗鑫先暫墊500元給司機；夫妻倆也透過手語表達，待領到薪水後，會立刻償還，郭宗鑫婉拒。

郭宗鑫也告訴這對夫妻，生活中如若遭遇困難之處，可洽詢當地社會局。他同時指引搭乘公車的地點，並告知小朋友如需要協助可撥打派出所電話詢問。這一家人對警方的協助相當感謝，不斷鞠躬致意。

(旺報 )