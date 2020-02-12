通訊軟體LINE宣布年後工作團隊徵才活動正式開跑，為台灣3大事業體LINE、LINE Bank及LINE Pay首度針對研發工程職缺聯合徵才，共12個團隊即日起開放投遞履歷，經內部審核與線上測試，預計在4月25日舉辦「LINE工程團隊聯合招募會」進行最終面試。

LINE表示，此次徵才鎖定資料科學、資安、前端、後端、測試、用戶端開發等領域，有鑑於新冠肺炎疫情發展未明，4月25日的現場徵才將視政府公告等資訊審慎評估，若有必要將提出應對措施或改期，將於「LINE開發者官方社群」LINE官方帳號中即時通知。

通訊軟體LINE今年規畫運用人工智慧技術，全面提升各服務的使用者體驗，此次開缺的4個團隊，包括打造創新O2O應用的商家資訊服務LINE SPOT團隊、推動人工智慧LINE BRAIN計畫的資料工程團隊、前端開發的LINE UIT團隊、負責測試的LINE QA團隊。

LINE Bank連線銀行目前正衝刺開業，積極招募金融科技領域人才，共釋出法遵、風控、科技、金融、資安、人工智慧、大數據、異業結盟等領域近20種職缺，期許建立精實團隊，傾力服務全台客戶，打造全民銀行，其中以資訊技術人才需求最大。

LINE Bank此次聯合徵才共有6個開發團隊釋出職缺，包括App開發團隊、Web開發團隊、核心系統團隊（Core Banking）、營運支援系統團隊（Non-Core Banking）、資安團隊及資訊基礎服務團隊。

至於今年用戶數可望突破730萬的LINE Pay，全台支付據點已超過16.4萬個，為提供用戶更便利完善的支付體驗，此次開出職缺團隊為開發創新支付與金融服務體驗的LINE Pay Development團隊，以及策畫產品上線測試流程的LINE Pay QA團隊。

(時報資訊)