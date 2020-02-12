中央流行疫情指揮中心今表示，昨日國內新增53例武漢肺炎（COVID-19）通報個案，目前累計通報1668名人，其中1505人已排除確診人數則維持18例。

指揮中心表示，目前除了首例確診個案已解除隔離，其餘17名個案病況穩定，持續住院隔離。確診個案的接觸者尚有409人持續居家隔離，其中15人有症狀已通報(12人陰性已排除、3人檢驗中)。另2月3日晚間自武漢返台的台商團，除2月4日確診個案外，尚有2人隔離住院中，其他244人於集中檢疫場所密切健康監測。

依據大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，大陸全部31省市區（不含港澳）累計確診44653例武漢肺炎個案，較昨日新增2015例；病例中，8204例重症，1113例死亡，疑似病例則有16067例。

除台灣之外，國際間累計496例確診病例，分布於26個國家/地區，病例數以國際運輸工具(日本鑽石公主號)174例、香港49例、新加坡47例、泰國33例及南韓28例為多；病例中2例死亡，分別為香港及菲律賓各1例。全球已有72國實施大陸旅遊限制措施。

指揮中心強調，民眾若經衛生單位通知為個案接觸者，或是自陸港澳入境，都要依政府指示落實居家隔離或居家檢疫措施。違反居家隔離規定者，可罰30萬元，違反居家檢疫規定者，可罰15萬元。

指揮中心提醒民眾，應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節。自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922，戴口罩儘速就醫。

(中時電子報)