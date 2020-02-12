指揮中心指揮官陳時中再度宣布，撤回所有對陸配子女的管制措施，不具我國國籍的陸配子女，仍滯留在陸港澳者，不同意入境。

為了解決受困在境外陸配在台生活的陸籍子女，陸委會昨晚宣布放寬條件「開小門」給「未成年」、「中國親人無能力照顧」、「父母皆在台灣」的陸配子女入境，但今天由指揮中心指揮官陳時中再度宣布，撤回所有對陸配子女的管制措施，不具我國國籍的陸配子女，仍滯留在中港澳者，不同意入境。

陳時中表示，可以理解陸委會接到許多人陳情希望回台的心情，但考量大陸疫情狀況，降低疫區人員流動，保護國人，因此撤回所有陸配子女回台管制措施。但若是具有我國國籍者不受影響。

陳時中表示，陸配的子女若之前去大陸，父母來台前就應該就地照顧好，難道小孩就丟在當地嗎？這些當然都可以事前做出適當的安排，不可能把小孩丟在當地就跑了。

陳時中並強調，我們一開始是可以選擇國籍的，已經選擇國籍而沒有選到台灣的國籍，現在就要自己做安排、自己承擔。雖有很多人道考慮，我們也是有感情的人，但考量基本量能加上要預備未來的量能，因此不得不商請陸委會做出撤銷。

陳時中指出，防疫有三個原則，人在台灣，醫療絕對是無差別待遇，在台灣生病了，只要能醫治的一定全力救治，無論是誰。第二居家檢疫、居家隔離也是無差別管理，不會因為身份差異管理就不同。邊境管制上就「必然有差別」，最大原則是「國人優先」，因此才撤回不具本國國籍者。

陳時中表示。在大陸的台商有很多都具有本國國籍，清明節即將也有一波返國祭祖活動，若任意開放邊境，擔心屆時量能不足。

陳時中表示，居家檢疫、居家隔離，一天將近五千人，檢疫隔離十四天，要這期間不斷追蹤，將來在沒有增加的情況下就有七萬人起跳，台灣是多少人？有七萬人我們每天要去注意他的行蹤，況且現在還有人在「趴趴走」，若不能把社區防疫做好，顧及量能，增加負擔並造成破口，這個政策需要檢討。

至於檢驗量能，現在不斷努力，請醫學中心檢驗單位增加單位，從一開始的380、 520到現在可以1110人，加上要雙採檢陰性才行。若社區沒有做好，導致社區感染，導致檢驗量能不足，醫療負擔增大，光是等待採檢就會把醫院塞爆。在醫療量能、檢驗量能，需要通盤考量，因為防疫不容有破口。

「了解有親情在，但國人優先」，光是要解決本國籍就已經有很多問題，武漢出不來的也是本國籍的多。鑽石公主號，兩天前處理麗星郵輪，隨時都可能有突發需要緊急救援的情況，陳時中強調，不容許相關量能沒有用在國人上，有餘力當然可以幫助更多人，但沒有量力而為，就是指揮中心失責。

(中時電子報)