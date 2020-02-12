新冠肺炎疫情持續蔓延之際，微風集團驚傳將大幅資遣近3成，若以目前微風千名員工估算，最多可能有2、300名員工陸續遭解雇，也為國內百貨業開出裁減人力第一槍。北市勞動局12日表示，尚未收到通報，但依照《就業服務法》，應提前60日通知勞動局與勞工，並保障勞工權益，勿積欠薪資。

勞動局主祕劉家鴻表示，還沒接獲通報，以勞動局立場，當然不希望雇主大量解僱勞工，若在營運上非得要解雇，那一定要遵守勞基法相關規定，解雇的人數也有限制一定的數額，勞工該有的權益必須保障，希望雇主能站在保障勞工的立場，且不要有積欠工資、資遣費的情況。

劉家鴻說，根據法令，雇主要提前告知勞工，讓勞工比較好準備找下一個工作，且也要提早準備方案，要與員工協議並取得認同，不應太過倉促，否則都會不知所措。

勞動局勞動基準科長陳昆鴻表示，尚未獲報有關微風集團的勞資爭議申訴案件，目前都還在媒體報載階段，尚難判斷，但按照《就業服務法》，涉及大量解僱的申請書，要提前60日將資訊預告並通知給勞工，並需報給勞動局核備。

陳昆鴻建議，雇主也應避免採取大量解僱的方式，勞資雙方可協商減少勞工工時，或是請資方高層、董監事優先減薪、減少分紅，有狀況應跟員工溝通協商，避免終止契約，且解雇也限定有一定的人數門檻。

(中時 )