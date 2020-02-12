新冠肺炎疫情持續擴大之際，國民黨正舉辦黨主席補選、中常委改選，下午將進行黨主席選舉政見說明會。不過曾任黨副發言人的高雄市議員邱于軒，今天強烈呼籲黨中央停辦選舉，全心防疫，不要冒疫情擴散的風險，也不要成為高雄市長韓國瑜全力防疫及罷免案嚴峻考驗之際的絆腳石。

先前郝龍斌到國民黨中央登記黨主席補選，不少青壯派民代到場力挺，邱于軒及其父、國民黨行管會主委邱大展，就是現身陪同的其中兩人。不過隨著疫情升溫，邱于軒成為繼前黨副祕書長張雅屏、前黨主席洪秀柱後，第三位曾任黨職的黨內人士，力主應停辦主席補選，全力對抗疫情者。

2020選前擔任黨中央副發言人的邱于軒，說，她雖當過黨副發言人，但也是高雄市議員，高雄市府一級開設疫情應變中心，防疫規格比其他縣市都更嚴格。如今疫情逐漸進入高峰，國民黨辦主席補選、中常委改選，高雄市的黨員、黨代表必須從38個行政區全部移動到市黨部投票，出現人群的大規模移動，對防疫形成高風險，也對國民黨執政的高雄市府進行中的一級防疫，成了反指標，更可說變成韓國瑜市長努力防疫的絆腳石，韓市長又有罷免案的嚴峻考驗，此時辦選舉，對防疫及抗衡罷免都有弊無利。

她說，她可預測，在疫情嚴峻下，投票率應只低不高，如此一來，也折損票選黨主席的代表性，在黨財務拮据之際，花上千萬元辦選舉，卻選舉投票率低的黨主席，很值得商榷。

邱于軒也說，有人主張選舉延後，等疫情過後再進行，但她認為目前中常委選舉已有請客的傳聞，延後選舉只是拉長運作請客的時間，乾脆就停止選舉。至於停選之後的黨主席、中常委，就由15縣市長及現任立委集體領導，或以秘密投票方式推出黨主席，之後再由決策群討論出如何改組中常會。

(中時 )