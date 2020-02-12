桃園機場捷運通車近3年，但交通部鐵道局至今未完成驗收，桃園市長鄭文燦12日指出，包括通車時間、發班班距、車輛數都還沒有達標，尤其沒車無法增加班次，要求桃園捷運公司「不要沉默」，跟鐵道局反應20次也沒關係，強調桃園是營運單位，不要因為驗收的爭議，影響到營運。

鄭文燦在市政會議指出，機捷在當時的通車協議，就是由交通部鐵道局負責興建與驗收，市府負責營運，這3年因為鐵道局跟丸紅公司有合約的爭議，包括通車時間、發班的班距還沒有達標，就桃園市府的立場，車輛數也是不夠的，希望鐵道局要盡速幫忙解決。

「沒車根本無法增加班次！」鄭文燦說，目前安全是沒有問題的，是因為車廂數不夠，還包括他相關系統調整還沒有達標，希望鐵道局要按照合約的規定，讓丸紅公司可以達標，他直言，機捷班次要密集才符合需求，盼從現在15分鐘1班達到10分鐘1班，給乘客方便，他要求桃園捷運公司向鐵道局反應，「該反應的都要留下紀錄，就算反應20次也沒關係，不能沉默！」

鄭文燦認為，合約的爭議，固然有所謂的官司爭議，如果可以尋求仲裁，或者尋求其他的方式，應該要盡快地完成協調，畢竟驗收是當時的興建單位鐵道局的責任，桃園是營運單位，配合政策先營運，不要因為驗收的爭議，影響到擴充車廂、擴充車輛、減少發車時距的規畫。

(中時 )