公主郵輪旗下「鑽石公主號」確診人數持續攀升，今日新增39例，總感染人數已超過170人，一名衛生部檢疫官也無法倖免。中央流行疫情指揮中心表示，目前台籍確診者狀況好轉，指揮中心也已與日本聯繫，請求對方給予台籍乘客最妥善的照護。

停靠橫濱港的鑽石公主號載有3000多人，其中包含20多名台籍乘客及工作人員。指揮中心昨表示，日本已為船上旅客加派醫療人員、護理師、藥師，將慢性病患所需的藥物帶上船，並將每個國家大使館的聯絡電話提供給船上的人，任何人有需要都能尋求協助。

外交部台灣日本關係協會秘書長郭仲熙今表示，目前確診的一名60歲國人狀況穩定，好轉中。目前也與駐日代表處、橫濱辦事處聯繫，透過船公司與台籍乘客取得聯繫，藉由船公司輸送藥品協助。另一方面，也請求日本政府給予台籍乘客最妥善的照護。

郭仲熙表示，鑽石公主號的隔離日期到19日，船上的感染情況還在持續進行檢疫，日本政府也在研議是否針對3000多名乘客逐一篩檢，因此日期很可能會調整。外交部將保持密切聯繫，早日讓台籍民眾回國。

(中時電子報)