警方當場逮捕吳男在內共17人，並起獲賭金23萬、賭具等證物，訊後依賭博罪嫌移送法辦。（翻攝照片／戴上容新北傳真）

53歲吳男在三重民宅內開設象棋「四九」賭場，眼見新冠肺炎疫情延燒，於是將賭場移到三重區中山橋下，三重警方獲報後，暗中展開蒐證11日中午見時機成熟，派出30名員警騎乘機車，當場逮捕吳男在內共17人，並起獲賭金23萬、賭具等證物，訊後依賭博罪嫌移送法辦。

據了解，吳男原本在三重民宅內開設象棋「四九」賭場，該賭場疑懼怕近來肆虐全球的武漢肺炎，怕於室內賭博，會讓賭客患病，也怕自己也連帶中標，於是將賭場移到中山橋下二重疏洪道內，並派5名同夥把風，見有陌生人出入，便一哄而散，導致警方取締困難。

警方表示，為突破困境派出數名警力，騎乘UBIKE喬裝成遊客路過進行蒐證，發現賭客以象棋「四九」聚賭，11日中午見時機成熟，派出30名警力騎乘機車，四面包抄賭場，當場查獲吳姓賭場負責人及同夥共5人、賭客12人，並在現場查扣抽頭金新台幣13萬100元，賭金23萬1800元及相關等證物，訊後依賭博罪嫌移送法辦。

(中時 )