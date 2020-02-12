臺大醫院雲林分院研擬「居家隔離檢疫通訊診療」服務，以單一窗口、專人服務，提供給防疫期間未能出門的病人，圖為副院長馬惠明簡報說明。（周麗蘭攝）

周麗蘭／雲林報導

根據中央疫情指揮中心統計，全國居家隔離檢疫的民眾有1萬多人，臺大雲林分院與雲林縣府合作針對居家隔離檢疫的民眾以視訊看診，限定「沒有上呼吸道疾病及發燒症狀」的居家隔離檢疫民眾，患者能以智慧型手機隔空看診，醫師診療後開立處方，由代理人協助領回藥物，民眾解除隔離7天內，回醫院結帳即可，這也是全國首次創舉。

臺大雲林分院與縣府共同舉行「通訊診療零距離」記者會，縣長張麗善、台大雲林分院長黃瑞仁均出席，由遠距離醫療中心主任、副院長馬惠明現場示範視訊診療。

黃瑞仁表示，新冠肺炎疫情期間，當居家隔離或居家檢疫個案有非感染症之就醫需求時，可能會有就醫不便情況，臺大醫院雲林分院與雲林縣政府合作攜手打破時空幡籬，全國首創居家隔離檢疫通訊診療流程。

副院長馬惠明簡報指出，衛福部2018年發布「通訊診察治療辦法」，放寬急性住院的出院病人、長照機構內領有慢箋者、國際醫療的外籍病患等5類特殊情形的病人，可以進行通訊診療，此辦法仍是以複診的病人為主。

馬惠明表示，因應疫情需要，衛生福利部於109年2月10日特別函釋，居家隔離檢疫就醫，無論須立即接受醫療處置，或是病情穩定慢性病患者，經專業判斷，得依通訊診察治療辦法，以通訊方式訊問病情，為之診療並開立處方。

臺大醫院雲林分院研擬「居家隔離檢疫通訊診療」服務，以單一窗口、專人服務，提供給防疫期間未能出門的病人，能以「視訊診療」方式初診或複診，打造防疫需求、民眾權益、醫療安全的三贏。

馬惠明強調，「無上呼吸道感染症狀或發燒居家隔離檢疫通訊診療」僅適用平常日門診期間，且無上呼吸道感染或發燒症狀的居家隔離檢疫民眾；若民眾有上呼吸道感染症狀或發燒仍需急診就醫。

縣長張麗善表示，雲林縣目前沒有確診個案，也沒有社區傳染，接受居家檢疫隔離的對象，視訊診療將可減少感染機會，謝謝雙方團隊的腦力激盪，此一創舉相信未來能造福更多民眾。

(中時 )