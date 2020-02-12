北市傅姓計程車司機2006年載女乘客到八里海邊，在車內強制猥褻直至射精，女乘客脫困後走向海邊，經熱心民眾報警，直至近日警方比對出DNA身份緝獲傅男，他辯稱女子搭車沒錢付，答應隨便他怎樣。合議庭認為，以國民生活水準，不會為了600元就願意以身體折抵車資，認定傅違反女乘客意願，犯加重強制猥褻罪，判處有期徒刑3年6月，可上訴。

傅姓司機2006年5月10日凌晨在松山區搭載女乘客，原本要前往陽明山，但因天氣太冷，才將車子開到八里區龍米路附近，當時車資已經600多元，他詢問女乘客，有沒有帶錢支付車資，女乘客說沒錢，隨便他要怎樣都可以，兩人是你情我願，過程中女子沒有反抗，是高興的。

司機說他將副駕駛座椅放倒，趴在女子身上磨蹭，抓住雙手並撫摸胸部，直至在褲襠內射精，女子則說，她想要開門下車，卻發現車門打不開，直到司機射精在她肚子和衣服上，才肯放她離開。

女子自己走向海邊，在海水裡卻沉不下去，大喊「請問有人嗎，我被強姦了，是否能幫我報警」。經警採集檢體後，一直找不到犯案的計程車司機，直到近日，傅的計程車被偷，警方採集傅DNA進行排除，經比對後赫然發現是10幾年前的凶嫌。

合議庭認為，傅不否認兩人有發生親吻、撫摸身體等猥褻行為，且素昧平生，女乘客沒必要誣陷乘客。案發當時在凌晨人煙稀少的海邊，若因為沒有錢給車資，依常理會要求司機載回家中或是其他地方，沒理由自行下車讓自己在漆黑海邊，顯見司機已違反意願而犯猥褻行。

判決指出，女乘客遭陌生人強制猥褻，身心受創，希望法官依法量刑，衡量司機犯後否認犯行，並未達成和解，依加重強制猥褻罪判處有期徒刑3年6月，可上訴。

(中時 )